В Генпрокуратуре рассказали, как выглядит типичный российский коррупционер

Им оказался 30-летний мужчина-семьянин с высшим образованием.

В Генпрокуратуре РФ рассказали, как выглядит типичный российский коррупционер. Портрет нарушителя выглядит так: им оказался не судимый мужчина среднего возраста – от 30 до 49 лет. Согласно исследованию, у него есть высшее профессиональное образование и семья. От этом сообщили в Радио РБК.

В ведомстве отмечают, что за последние восемь лет в России выявили более 140 тыс. коррупционеров. В прошлом году 17,3% таких преступлений совершила группа лиц. В частности, речь шла именно о предварительном сговоре.

Большая часть таких деяний совершается мужчинами. Что касается профессиональной занятости, то чаще всего это лица без постоянного источника дохода и наемные работники. Кроме того, такие преступления в нашей стране в большинстве случаев совершают люди с российским гражданством (91,8% в 2025 году), и только 8,2% приходится на иностранцев.

Также эксперты проанализировали психологические качества взяточников. Их описывают как людей с завышенной самооценкой, активных, энергичных, стремящихся к карьерному развитию и власти.

