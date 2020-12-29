Европарламент потребовал остановить "Северный поток — 2" из-за Навального

Согласно проекту документа, санкции могут быть наложены на физических и юридических лиц.

Европарламент потребовал остановить "Северный поток — 2" из-за ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом пишет Speigel со ссылкой на проект резолюции.

Рассматривать данный документ европейские депутаты будут в четверг, 21 января. На данный момент известно, что его готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Манфред Вебер, глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии

Согласно проекту документа, санкции могут быть наложены на физических и юридических лиц, которые принимали решение о задержании и аресте Навального. А также на российских олигархов, близких к Владимиру Путину, на тех, кто организовывал задержания оппозиционных активистов.

Ранее Энтони Блинкен высказался о "Северном потоке — 2".

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