Visa и MasterCard заявили о продолжении работы на территории РФ

На данный момент, в наличии у россиян более 100 миллионов карт MasterCard.

Международные платежные системы Visa и Mastercard заявили, что продолжают работу в России без изменений. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу MasterCard в России Алексея Малиновского.

По его словам, MasterCard работает в стране на протяжении 20 лет. Сотрудники Visа в беседе с агентством сообщили, что компания успешно работает на российском рынке белее 30 лет.

Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 миллионами карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Mastercard признана ЦБ социально значимой платежной системой, а все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК. Алексей Малиновский, Глава MasterCard в России

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что в России могут ограничить использование платежных систем Visa и Mastercard.

Ранее в МИД России заявили о поиске альтернативы SWIFT.

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