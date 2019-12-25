По его словам, у организации в этом плане "нет компетенции".

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель признал, что Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT. Об этом он на выступлении в Европарламенте. Его слова приводит "РИА Новости".

Боррель отметил, что система международных платежей является международной частной организацией. В связи с этим у Евросоюза "нет компетенции" ставить какие-либо ограничения. Он также прокомментировал требования Европарламента о прекращении строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Северный поток - 2" - это противоречивая тема. Еврокомиссия уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний. Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза

При этом Боррель отметил, что ЕС может потребовать от России работу газопровода "с адекватным уровнем контроля".

Ранее Боррель перепутал Россию и Турцию на выступлении в Европарламенте.

Фото: YouTube / European Comission