Песков заявил, что SWIFT можно найти аналоги

В Кремле оценили возможность отключения РФ от услуги.

В Кремле ответили на призывы отключить Россию от SWIFT. В программе "Большая игра" на Первом канале официальный представитель администрации президента РФ рассказал журналистам о том, что SWIFT, как и другие системы, можно заменить. Однако Дмитрий Песков считает гипотетические рассуждения об отключении Москвы от этих проектов неуместными. Чиновник напомнил, что РФ является самодостаточным государством.

Я не думаю, что здесь уместные гипотетические рассуждения. Эвентуальные рассуждения. Наверное, пришло время понять, и американцам тоже. Мир гораздо больше, чем США. И невозможно отключить… SWIFT – это же, да, доминирующая, но одна из услуг в финансовом секторе. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Напомним, что SWIFT представляет из себя международную межбанковскую систему по передаче информации, реализации платежей. К данному сервису подключены более 11 тысяч крупнейших кредитных организаций во всех странах мира. В конце апреля Европарламент предложил отключить Россию от данной услуги, но позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил коллегам, что SWIFT является частной организацией, поэтому Евросоюз не обладает компетенциями в данной сфере.

Песков заявил, что продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось.

Фото: Piter.tv