Песков заявил, что продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось

В Кремле считают, что организация личной встречи между главами РФ и Украины ведется медленно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продвинуться в подготовке встречи российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не удалось. Об этом чиновник сообщил в интервью журналистам программы "Большая игра" на Первом канале. Он ответил на вопрос о том, как ведется организация личной встречи между политиками.

Продвинуться не удалось. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В Кремле заметили, что заместитель руководителя администрации президента России (Дмитрий Козак) находятся в постоянной связи с администрацией офиса Владимира Зеленского. При этом со стороны Киева никакой дополнительной информации о готовящейся встрече не поступало.

Песков назвал бесперспективной политику "кнута и пряника" со стороны США.

Фото: Piter.tv