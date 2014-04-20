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Песков заявил, что продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось
Сегодня, 14:46
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lesjasap

Песков заявил, что продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось

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В Кремле считают, что организация личной встречи между главами РФ и Украины ведется медленно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продвинуться в подготовке встречи российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не удалось. Об этом чиновник сообщил в интервью журналистам программы "Большая игра" на Первом канале. Он ответил на вопрос о том, как ведется организация личной встречи между политиками.

Продвинуться не удалось.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В Кремле заметили, что заместитель руководителя администрации президента России (Дмитрий Козак) находятся в постоянной связи с администрацией офиса Владимира Зеленского. При этом со стороны Киева никакой дополнительной информации о готовящейся встрече не поступало.

Песков назвал бесперспективной политику "кнута и пряника" со стороны США.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, кремль
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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