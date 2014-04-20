В Кремле прокомментировали политику Сша по отношению к России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бесперспективной политику "кнута и пряника" со стороны США. Такое заявление официальный представитель Кремля сделал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. По мнению гостя программы, такие действия со стороны Вашингтона не могут быть применимы к Москве.

То, что по-научному в США называется двутрековый подход в отношении России, по-русски это политика "кнута и пряника". Имеет место быть. Применимо ли это к России? Ответ очевидный - нет. Путин это дал абсолютно четко понять всем. Имеет ли перспективы эта политика? Не имеет. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По мнению чиновника, подобная линия дипломатии со стороны американцев подразумевает возможность позвонить партнерам по телефону и заявить о том, что заинтересованы с ними в контактах. Однако при этом уже на следующий день администрация объявляет о новых санкциях.

Песков: Россия не будет терпеть поведение Чехии и Болгарии.

Фото: Piter.tv