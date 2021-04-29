Песков: Россия не будет терпеть поведение Чехии и Болгарии

По его словам, Россия желает иметь хорошие отношения со всеми странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за налаживание позитивных отношений между всеми странами, но на Западе этого не слышат. Об этом он заявил в интервью программы Первого канала "Большая игра".

По словам официального представителя Кремля, Россия не будет мириться с нынешней позицией Болгарии и Чехии, которые присоединились, по мнению Пескова, к западному мнению.

То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие - мы не будем этого терпеть <...> и мы четко это демонстрируем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Песков отметил, что Россия пойдет по тому пути, который указал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Он заключается в желании РФ быть в добрых отношениях со всеми государствами мира.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия отказалась участвовать во встрече "Большой семерки".

Видео: Первый канал / "Большая игра"