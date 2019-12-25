Песков: Москва не получала информации о встрече Путина и Зеленского в Ватикане

Пресс-секретарь президента также отметил, что обсуждать мир на Донбассе нужно не с Россией.

Москва и Ватикан не получали никаких официальных предложений от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского. Об том заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает ТАСС.

Представитель президента заявил, что не знает, готов ли Путин встречаться с Зеленским где-то , кроме Москвы. При этом в случае встречи в российской столице, главы государств будут обсуждать только двусторонние отношения.

Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Ранее мы сообщали, что Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане. Президент Украины отметил, что Ватикан – отличное место для переговоров с Путиным.

Фото: сайт президента РФ