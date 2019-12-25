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Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане
Сегодня, 11:53
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phil_k

Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане

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Он считает это идеальным местом для диалога о мире.

Президент Украины Владимир Зеленский захотел провести саммит с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом он сказал в интервью газете La Repubblica.

Зеленский пояснил, что Ватикан – идеальная территория для диалога о мире. По его словам, Россия и Украина давно нуждаются в "настоящем прямом общении", которое помогло бы конструктивности диалога, чего, по мнению главы Украины, невозможно достичь при переговорах в других форматах.

Святой Престол – это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский отметил, что собирается поднять в общении с Путиным тему прекращения военных действий на юго-востоке Украины. О возможности такого диалога, по словам главы Украины, будет известно после согласования тем с администрацией президента России.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского об изменении минских соглашений.

Фото: pixabay.com
 

Теги: ватикан, владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и зеленского
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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