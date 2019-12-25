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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об изменении минских соглашений
Сегодня, 13:57
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phil_k

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об изменении минских соглашений

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Дмитрий Песков считает это тревожным сигналом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в минские соглашения является тревожным сигналом. Об этом информирует ТАСС.

Напомним, в интервью газете Financial Times украинский лидер отметил, что считает необходимым изменить минский формат переговоров, пересмотрев принятые соглашения и увеличив число сторон.

Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Отметим, что Зеленский хотел включить присоединить к минским переговорам США, Великобританию и Канаду.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом месте.

Фото: Piter.tv
 

Теги: владимир зеленский, дмитрий песков, кремль, минские соглашения, нормандская четверка
Категории: Новости России, Лента новостей, Мировые новости,

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