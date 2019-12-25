Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом месте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в любом месте. Об этом пишет газета Financial Times.
Место не имеет значения, речь идет о содержании.
Владимир Зеленский для FT
Также в интервью FT Зеленский призвал пересмотреть или отменить "минские соглашения". По его словам они были составлены еще до того, как он стал президентом Украины. По его словам, возможно, следует использовать какой-то другой формат, который ускорит урегулирование конфликта в Донбассе.
Напомним, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что он считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина для двусторонних переговоров в Киев.
Ранее Зеленский в своем видеообращении предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Фото: TG / Zelenskiy / Official
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все