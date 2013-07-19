Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве

Российский президент предложил главе Украины переговорить с лидерами ДНР и ЛНР.

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве. Такое заявление политик сделал во время личной встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Он уточнил, что стороны могут обсудить на таких переговорах вопрос развития двусторонних отношений.

Если президент Зеленский хочет начать восстановление отношений, то мы будем это только приветствовать. Владимир Путин, президент РФ

При этом российский президент заметил, что если целью Зеленского является обсуждение вопроса Донбасса, то в первую очередь украинскому руководству следует начать переговоры с руководством ЛНР и ДНР, а уже после этого поднимать вопросы с третьими сторонами.

На Украине отказались от переговоров с ДНР и ЛНР.

Видео: kremlin.ru