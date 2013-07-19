Алексей Арестович прокомментировал заявление Владимира Путина о необходимости встречи Зеленского с главами ЛНР и ДНР.

На Украине отказались от переговоров с ДНР и ЛНР. Такое заявление во время эфира на местном телеканале "Украина 24" сделал советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Чиновник уточнил, что власти отказываются от обсуждения вопросов с делегатами из самопровозглашенных народных республик на Донбассе. Эксперт уточнил, что переговоров с этими сторонами не будет даже в "воображаемом пространстве".

Путин сделал сегодня очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений. Алексей Арестович, украинский чиновник

Напомним, что глава ЛНР Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться на Донбассе в целях урегулирования вооруженного конфликта. Аналогичное предложение поступило от Дениса Пушилина, главы ДНР.

Арестович пообещал сбить 80 самолетов РФ и повредить еще 140 на Украине.

Фото: YouTube/1+1