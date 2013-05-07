Арестович пообещал сбить 80 самолетов РФ и повредить еще 140 на Украине

На Украине заявили, что Путин потеряет большую часть авиации, если нападет на Донбасс.

Советник Киева в Трехсторонней делегации по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович пообещал сбить 80 российских самолетов и повредить еще 140, которые находятся на территории Украины. Такое заявление чиновник сделал во время эфира на местном телеканале "Украина 24". Спикер уточнил, что Владимиру Путину победа на юго-востоке соседнего государства будет стоить всех его войск.

Даже при военной победе российские войска потеряют боеспособность на несколько лет вперед и не смогут защищать Россию в других местах. Алексей Арестович, украинский советник

Эксперт объяснил журналистам, что Вооруженные силы РФ в случае нападения на Украину лишатся боевой способности и потеряют большую часть авиации. Он заметил, что хотя противовоздушная оборона страны находится не в лучшем своем состоянии, но по сравнению с Грузией все еще может ликвидировать в десять раз больше самолетов противника. Арестович считает, что в Кремле не готовы к таким потерям ради контроля над Донбассом.

Украина решила построить несколько патронных заводов.

Фото и видео: YouTube/Україна 24