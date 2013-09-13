Строительство предприятий займет два-три года.

Украина решила построить несколько патронных заводов. Об этом рассказал местный эксперт Алексей Арестович, представляющий Киев в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Заявление чиновник сделал во время эфира на телеканале "Украина 24". Гость программы уточнил, что по меньшей мере власти создадут два производства, на строительство которых предположительно уйдет два или три года.

Потому что одним мы не обойдемся. Один — это очень уязвимо, надо дублировать. Алексей Арестович, украинский советник по Донбассу

На Украине работал Луганский патронный завод, который производил патроны и боеприпасы для Вооруженных сил. Однако с 2014 года предприятие оборонного профиля перешло на сторону неподконтрольной Киеву самопровозглашенной ЛНР.

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