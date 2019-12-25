Экс-президент Украины заявил, что готов встретиться с Путиным

Ранее о такой готовности заявил нынешний глава Украины Владимир Зеленский.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить тему Донбасса и ситуацию на российско-украинской границе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее Кравчук заявил, что Украина согласится на компромисс с Россией, если та объявит о прекращении "оккупации" юго-восточных территорий страны.

Безусловно (готов – ред.). Хоть сегодня. Мне есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине. Леонид Кравчук, бывший президент Украины

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором затронул тему безопасности в Украине, а также предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Ранее Зеленский подписал указ о мобилизации при обострении в Донбассе.

Фото: leonid-kravchuk.com.ua