Зеленский подписал указ о мобилизации при обострении в Донбассе

Президент Украины одобрил реформу в военных комиссариатах. В случае обострения ситуации в Донбассе украинская армия за сутки сможет мобилизовать резервы.

Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. В случае обострения ситуации в Донбассе страна за сутки мобилизует резервистов. Это позволит быстро доукомплектовать военные части всех сил обороны государства с момент военной агрессии.

Закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение о таком призыве может принять Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.

Нововведение также реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления. На базе военкоматов планируют, по примеру Европы, создать центры социальной поддержки. Также закон улучшит порядок учета резервов армии с помощью системы "Обериг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Парламент Украины в марте этого года одобрил президентский закон о призыве. За инициативу проголосовали 256 парламентариев, при необходимом минимуме в 226 голосов.

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