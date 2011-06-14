Украинский политолог рассказал о последствиях разрыва дипотношений между Украиной и РФ

Украина может лишиться поддержки тех стран, с которыми сотрудничает Москва.

Разрыв дипотношений с РФ негативно скажется на Украине, заявил украинский политолог Павел Рудяков изданию "Главред". Об этом ранее президента Украины Владимира Зеленского попросили члены правящей партии "Слуга народа".

По мнению Рудякова, дипломатические отношения между Украиной и Россией в настоящее время существуют лишь формально. Он считает, что их разрыв приведет к резкому ухудшению взаимоотношений Украины с государствами, с которыми сотрудничает РФ.

Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с Россией, нам придется советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться. Павел Рудяков, украинский политолог

Рудяков считает, что последствия прерывания дипотношений негативно скажется на тех украинцах, которые проживают в России или ездят туда на работу.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.

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