В Киеве заявили о стремлении России превратить Украину в "аграрную провинцию"

Россию обвинили в строительстве газопроводов в обход Украины.

Украина может лишиться доходов от транзита газа, потому что РФ строит газовые магистрали в обход страны. Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран в своей публикации издания "Обозреватель".

По его словам, это может превратить Украину в "аграрную провинцию".

Фактически, русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры. Михаил Непран, первый вице-президент ТППУ

Непран считает, что Украина не только сможет потерять огромные средства из-за газотранспортной системы, но и потерять интерес Европы по отношению к себе, тем самым лишившись поддержки западных партнеров.

Ранее Байден заявил, что США изучают вариант санкций против "Северного потока - 2".

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