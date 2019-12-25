Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений из-за строительства российского газопровода в ФРГ.

Американский президент Джо Байден заявил, что США изучают вариант санкций против "Северного потока - 2". Такое заявление политик сделал в рамках обращения к нации. Сейчас Белый дом рассматривает возможность введения односторонних ограничений в отношении реализации проекта российского газопровода в Европу. Администрация Вашингтона заметила, что данный трубопровод затрагивает национальные интересы союзников США в регионе.

"Северный поток - 2" - это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе…Я выступал против "Северного потока - 2" в течение долгого времени, с самого начала. Однако это все еще является вопросом, который находится "в игре". Джо Байден, президент США

Напомним, что Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2", а также заявляет активные усилия для того, чтобы проект не был реализован. В США вводятся санкции, направленные на блокирование проекта. Чиновники говорят о том, что ограничения связаны с поддержкой Киева, который лишится части дохода, связанного с транзитом российского газа через территорию своей страны. Также аналитики подозревают Белый дом в том, что он хочет вывести на европейский рынок собственный сжиженный природный газ, стоимость которого дороже российского голубого топлива.

Байден заявил, что предложил Путину встретиться летом в Европе.

Фото: Белый дом