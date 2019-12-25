Байден заявил, что предложил Путину встретиться летом в Европе

Американский президент оценил необходимость личного общения с российским коллегой.

Американский президент Джо Байден заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться летом в Европе в рамках саммита. Соответствующее заявление главы Белого дома опубликовано администрацией Вашингтона. Политик объяснил, какую тему затронул во время последнего телефонного разговора с главой РФ.

Когда я говорил с президентом Путиным, я выразил убеждение, что личные, прямые контакты между нами были очень важны, в том числе для более эффективных отношений. Он согласился с этим. Джо Байден, президент США

Американский лидер заметил, что сейчас российская и американская команды обсуждают возможность встречи. Байден предложил Москве запустить в рамках переговоров на высшем уровне диалог по стратегической стабильности, включающий в себя вопросы контроля над вооружением и безопасности. В США надеются, что смогут совместно с РФ работать над решением глобальных проблем. В частности, политик напомнил о ядерной угрозе со стороны Ирана и Северной Кореи.

Байден назвал Россию и США великими державами.

Фото: Белый дом

