Президент США выступил с обращением к нации по отношениям с Москвой.

Американский президент Джо Байден назвал Россию и США великими державами. Ролик с обращением главы Белого дома размещен на официальном сайте администрации Вашингтона. По словам политика, американцы и россияне являются гордыми и патриотичными народами, а также граждане заботятся о мирном и безопасном будущем.

Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент Путин и я — мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии. Джо Байден, президент США

Джо Байден напомнил нации, что ввел новые санкции против России, а также мог пойти дальше в этом вопросе, но предпочел "другой образ действий". Он заявил, что дал Москве отпор, пропорциональный нанесенному ущербу. При этом глава государства заметил, что надеется на построение отношений с РФ на основе стабильности и предсказуемости.

Фото: Белый дом

