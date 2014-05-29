Санкции введены за вмешательство в выборы США, а также кибератаки "российских хакеров".

США ввели новые санкции против России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на администрацию президента США.

Сообщается, что Белый дом ввел санкции против шести российских технологических компаний. По словам пресс-службы администрации президента США, они оказывают поддержку для кибератак российских спецслужб.

Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры. из сообщения администрации президента США

Также санкционный список США пополнился более 30 компаниями и гражданами России с пометкой "за вмешательство в выборы". Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские гособлигации, выпущенные Центробанком или Минфином РФ.

Также, как сообщали ранее СМИ, США выдворят 10 российских дипломатов.

Ранее в Латвии призвали Евросоюз быть готовым ужесточить санкции против России.

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