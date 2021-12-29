Захарова: возможные новые антироссийские санкции США продолжают деструктивную линию Вашингтона

Также подобную политику против России ведет и ЕС, отметили в российском МИД.

Возможные новые антироссийские санкции, а также военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов, продолжают деструктивную линию Вашингтона. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, также в настоящее время подобную политику против России ведет и Европейский союз. В МИД разочарованы тем фактом, что все это происходит на фоне продолжающегося конфликта на Донбассе, когда данная проблема требует оперативного решения.

Мы рассматриваем это как продолжение, безусловно, деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, накануне американские сенаторы от правящей Демократической партии представили законопроект, которым предложили ввести ограничения против экономики России, а также ее государственного долга и первых лиц страны, если Москва "продолжит эскалацию" вокруг Украины.

Ранее замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва найдет альтернативы в случае новых санкций США.

Видео: МИД России