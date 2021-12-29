Песков: в Кремле обеспокоены санкционной непредсказуемостью США

Российские власти обеспокоены абсолютно непредсказуемым санкционным поведением Соединенных Штатов. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, на данный момент уже разработан план минимизации последствий на случай введения Вашингтоном запрета на долларовые операции в отношении отечественных кредитно-финансовых организаций.
Планы есть, планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Он добавил, что Москва призывает Вашингтон отказаться от провокационных действий и от нагнетания напряженности на европейском континенте.
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал применить санкции в отношении российской стороны в случае вторжения на Украину.
Фото: kremlin.ru
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