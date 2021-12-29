Джонсон пообещал применить санкции против РФ в случае вторжения на Украину

Премьер Британии призвал Россию выбрать путь дипломатии.

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал применить санкции в отношении российской стороны в случае вторжения на Украину. Однако политик все еще думает, что кризис на государственной границе можно решить дипломатическим путем. Такой позицией представитель Лондона поделился с журналистами на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Жизненно важно, чтобы Россия отступила и выбрала путь дипломатии, и я верю, что это возможно. Мы заинтересованы в диалоге, но наши санкции готовы, мы оказываем военную помощь, усилим экономическое сотрудничество. Борис Джонсон, премьер-министр РФ

Глава британского правительства упомянул о проекте нового санкционного режима, который был представлен накануне Лондоном. Документ будет готов к 10 февраля. По словам Джонсона, Москва должна понимать, что в вопросе введения ограничений против РФ будет использован принцип автоматизма. При этом гипотетическую агрессию со стороны РФ Лондон считает военной катастрофой для российского государства, а также для мира в целом.

Джонсон рассказал, как украинцы будут сражаться с русскими.

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