Британец призвал украинцев воевать до последней капли крови.

Британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, как украинцы будут сражаться с русскими в случае, если Москва решит атаковать территорию соседнего государства. По мнению представителя Лондона, за свою землю Киев будет бороться и воевать до последней капли крови. Такой информацией иностранец поделился на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Самое лучшее, что мы можем сделать — это донести до граждан России, что украинцы будут сражаться за свою Украину до последней капли крови. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

В ходе своей рабочей встречи с Владимиром Зеленским британец вновь обсуждал возможное "российское вторжение", а также "агрессивную концентрацию войск России около государственной границы.

Джонсон оконфузился на встрече с Зеленским в Киеве.

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