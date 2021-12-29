Джонсон оконфузился на встрече с Зеленским в Киеве

В кадр попало необычное поведение помощницы британского премьера.

Британский премьер-министр Борис Джонсон оконфузился на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. По социальным сетям распространился ролик, на котором представитель Лондона выходит из автомобиля. В руках он держит папку с документами. На ковровой дорожке гостя встречает лидер Украины.

Политики поприветствовали друг друга, а также обменялись парой фраз. После этого неожиданно в кадре протокольной съемки оказалась бежавшая через всю площадь помощница главы британского правительства. Сотрудница выхватила из рук Бориса Джонсона документы. Такое поведение женщины вызвало удивление у Бориса Джонсона. Однако он продолжил общение с принимающей стороной.

Напомним, что Борис Джонсон должен был посетить Украину 1 февраля в сопровождении главы МИД Лиз Трасс. Однако у британского министра по иностранным делам выявили коронавирусную инфекцию. В результате чиновнице пришлось уйти на самоизоляцию.

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