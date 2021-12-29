МИД Украины: главы МИД Германии и Франции посетят Донбасс

Иностранцы приедут в Киев с рабочим визитом.

Главы МИД Германии и Франции 7 февраля прибудут на Украину. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель местного внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Чиновник уточнил, что официальный визит иностранных партнеров Киева состоится уже через неделю. В рамках этого прибытия принимающая сторона организует для гостей поездку на Донбасс.

7 февраля на Украину прибудут главы МИД Германии и Франции. Олег Николенко, пресс-секретарь МИД Украины

Украина также запланировала созвать международные дебаты в Генеральной ассамблее ООН. Киев хочет обсудить ситуацию, которая сложилась "на временно оккупированных территориях". Такими участками страна считает полуостров Крым и Донбасс. Мероприятие может пройти уже в феврале. В ближайшее время страну посетят с официальными визитами главы правительств Великобритании (Борис Джонсон), Польши (Матеуш Моравецкий) и Нидерландов (Марк Рютте), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также глава МИД Дмитрий Кулеба проведет переговоры с коллегами из Австрии, Чехии и Словакии. Активизация сотрудничества связана с возможной новой агрессией со стороны РФ. Вместе с партнерами Украина рассчитывает сдежрать эскалацию конфликта у своих государственных границ.

Зеленский надеется на встрече "нормандского формата" в Берлине согласовать дату саммита.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

