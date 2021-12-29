Глава Украины рассказал о разблокировке формата с 2019 года.

Украинский президент Владимир Зеленский надеется на встрече "нормандского формата" в Берлине согласовать дату саммита. Он также рассчитывает на то, что в мероприятии смогут участвовать лидеры четверки: Франции, Германии, России и Украины. Пока что согласовывается встреча на уровне политических советников. С соответствующей речью глава государства обратился к местным парламентариям во время открытия сессии в Верховной Раде.

Единство (Киева и международных партнеров) разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик напомнил депутатам о том, что впервые с 2019 года стороны смогли договориться о совместном итоговом заявлении. Сейчас Киев активно работает над задачей по согласованию даты следующего мероприятия. Оно должно будет пройти в немецкой столице.

Спикер Рады сделал замечание депутатам за выступление на английском.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

