Спикер Рады сделал замечание депутатам за выступление на английском

Руслан Стефанчук призвал коллег прекратить акцию в парламенте.

Спикер Верховной Рады сделал замечание украинским депутатам за выступление на пленарном заседании на английском языке. Недовольство поведением колег высказал Руслан Стефанчук. Он оценил политическое заявление отдельных парламентариев, которые вышли на трибуну с иностранными флагами: США, Великобритании и Канады. Ранее депутатам, вещающим не на государственном языке отключали микрофоны. В основном такая мера применялась к представителям движения "ОПЗЖ", которые говорят на русском.

Уважаемые коллеги, обращаюсь ко всем выступающим, для того, чтобы возвысить нас всех и украинский язык, давайте продуцировать в Раде украинский язык, а коллеги как-то переведут. Руслан Стефанчук, украинский депутат

Напомним, что 2 февраля в Верховной Раде открылась новая сессия. Несколько депутатов с флагами начали свое выступление на английском языке, однако ряд других политиков начал возмущаться ситуацией.

Владимир Зеленский заявил в Верховной Раде, что экономика Украины стабилизируется.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

