Зеленский заявил, что экономика Украины стабилизируется

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что экономика страны стабилизируется. Такое мнение глава государства высказал на открытии седьмой сессии в местном парламенте - Верховной Раде. Политик считает, что финансовая система находится под контролем, а национальная валюта (гривна) чувствует себя гораздо лучше. По облигациям на мировых рынках эксперты видят позитивную динамику. Котировки возвращаются к прежнему уровню.
Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов (гривен, почти 245 млн долларов). Гривна вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к запланированному курсу.
Владимир Зеленский, президент Украины
Президент добавил, что в настоящее время на Украине есть достаточные запасы газа, угля. По словам лидера страны, впервые в истории Киев использует весь государственный потенциал по атомной энергетике. А золотовалютные резервы остаются на рекордном уровне.
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины.
Фото: Telegram / Zelenskiy Official
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