Зеленский заявил, что экономика Украины стабилизируется

Глава Украины рассказал о финансовом состоянии станы.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что экономика страны стабилизируется. Такое мнение глава государства высказал на открытии седьмой сессии в местном парламенте - Верховной Раде. Политик считает, что финансовая система находится под контролем, а национальная валюта (гривна) чувствует себя гораздо лучше. По облигациям на мировых рынках эксперты видят позитивную динамику. Котировки возвращаются к прежнему уровню.

Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов (гривен, почти 245 млн долларов). Гривна вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к запланированному курсу. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент добавил, что в настоящее время на Украине есть достаточные запасы газа, угля. По словам лидера страны, впервые в истории Киев использует весь государственный потенциал по атомной энергетике. А золотовалютные резервы остаются на рекордном уровне.

Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

