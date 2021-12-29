Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Глава Украины заявил, что документ отвечает на "дежурную" задачу.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает укрепление обороноспособности страны. Об этом политик сообщил местным парламентариям во время открытия седьмой сессии в Верховной Раде. По словам спикера, также на Украине будет увеличен размер заработной платы для военнослужащих.

Я подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Он предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч, расширение программы жилья для военных, увеличение зарплат военных. Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению главы государства, речь идет о дежурном указе, но не потому, что скоро страну ждет война. За три года Киев должен увеличить численность солдат в ВСУ, срок службы для контрактников. Дополнительно руководство сформирует порядка 20 бригад. Документ предусматривает переход Украины к работе профессиональной армии. Денежное довольствие для военнослужащих возрастет на уровень не ниже трех минимальных оплат труда (минимальный уровень по стране сейчас 6,5 тысяч гривен или 225 долларов).

Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

