Совет Федерации пообещал зеркально ответить на новые санкции США

Владимир Джабаров считает, что России необходимо найти "болевые точки" США.

В Совете Федерации заявили, что ответ на возможное выдворение российских дипломатов из США будет зеркальным. Об этом сообщил "Интерфаксу" первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, РФ не оставит без ответа введение этих ограничений. Джабаров считает, что Москве следует найти "болевые точки" США, которые для них будут чувствительными.

Если речь идет о высылке, я думаю, что ответ будет однозначно такой же, не меньше, а может быть, даже и больше. Владимир Джабаров, первый замглавы комитета СФ по международным делам

Напомним, издание Bloomberg сообщило о планах США выслать из страны десять российских дипломатов, а также ввести новые санкции против 20 российских организаций и 12 россиян.

Ранее мы сообщали, что курс рубля начал снижаться после новостей о новых антироссийских санкциях.

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