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Курс рубля начал снижаться после новостей о новых антироссийских санкциях
Сегодня, 9:48
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phil_k

Курс рубля начал снижаться после новостей о новых антироссийских санкциях

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О них могут объявить 15 апреля.

Курс рубля начал снижаться на фоне сообщений о том, что новые санкции США могут коснуться суверенного долга России. 

В ходе торгов на Московской бирже доллар к 9:50 вырос до 77,2 рубля. Также наблюдается подорожание евро до 92,3 рубля. 

Сегодня СМИ сообщали, что новые санкции США против РФ могут включать ограничения, связанные с госдолгом России. Белый дом, возможно, заявит об этом 15 апреля. Также сообщалось, что США могут выслать десять российских дипломатов.

Ранее посол США в России провел переговоры с помощником Путина.

Фото: pixabay.com
 

Теги: антироссийские санкции, курс рубля, московская биржа
Категории: Новости России, Лента новостей,

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