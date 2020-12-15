Курс рубля начал снижаться после новостей о новых антироссийских санкциях

О них могут объявить 15 апреля.

Курс рубля начал снижаться на фоне сообщений о том, что новые санкции США могут коснуться суверенного долга России.

В ходе торгов на Московской бирже доллар к 9:50 вырос до 77,2 рубля. Также наблюдается подорожание евро до 92,3 рубля.

Сегодня СМИ сообщали, что новые санкции США против РФ могут включать ограничения, связанные с госдолгом России. Белый дом, возможно, заявит об этом 15 апреля. Также сообщалось, что США могут выслать десять российских дипломатов.

Ранее посол США в России провел переговоры с помощником Путина.

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