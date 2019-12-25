Посол США в России провел переговоры с помощником Путина

Ему сообщили, что Россия предпримет ответные действия, если США продолжит вводить санкции.

Посла США в России Джона Салливана пригласили в Кремль после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ. Сообщается, он вел диалог с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Подтверждаем, что посол США в среду был приглашен к помощнику президента Ушакову. из сообщения МИД России

Сообщается, что в ходе разговора было заявлено, что если США после слов ее лидера о желании улучшить отношения с Россией начнет применять в адрес РФ новые санкции, то на это поступит немедленная реакция.

Ранее мы сообщали, что встреча лидеров США и России пройдет на нейтральной территории.

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