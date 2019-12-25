  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посол США в России провел переговоры с помощником Путина
Сегодня, 15:37
114
phil_k

Посол США в России провел переговоры с помощником Путина

0 0

Ему сообщили, что Россия предпримет ответные действия, если США продолжит вводить санкции.

Посла США в России Джона Салливана пригласили в Кремль после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ. Сообщается, он вел диалог с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Подтверждаем, что посол США в среду был приглашен к помощнику президента Ушакову.

из сообщения МИД России

Сообщается, что  в ходе разговора было заявлено, что если США после слов ее лидера о желании улучшить отношения с Россией начнет применять в адрес РФ новые санкции, то на это поступит немедленная реакция.  

Ранее мы сообщали, что встреча лидеров США и России пройдет на нейтральной территории.

Фото: pixabay.com
 

Теги: джон салливан, переговоры путина и байдена, юрий ушаков
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии