В Кремле рассказали об обещании президента США в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил Москву о готовности ради прекращения боевых действий воздействовать на украинской территории как на европейских партнеров, так и на киевский режим. Соответствующее заявление журналистам в ходе телефонного брифинга от 14 июня сделал помощник главы нашего государства Юрий Ушаков.

Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "Семерки". Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Ушаков: Путин сообщил Трампу, что действия ВСУ не изменят ситуацию для Киева.

Фото и видео: Kremlin.ru