Reuters: США могут ввести санкции против госдолга РФ

О санкциях могут объявить 15 апреля.

Грядущие санкции США в отношении России могут включать ограничения, связанные с госдолгом РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным издания, об этом Белый дом может объявить 15 апреля. Журналисты газеты The New York Times заявляют, что президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центробанка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния страны.

Издание уточняет, что санкции могут вступить в силу 14 июня. Госведомства США пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее Госдеп ответил на требования Ирана отменить санкции.

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