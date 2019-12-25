Reuters назвал самую сложную причину отказа ЕС от российского газа

Международные эксперты называют в списке способов отказа Европейского союза от российского природного газа помощь местным компаниям в поиске обоснований для изменения условий контрактов на поставку ресурсов и отказа от них, а также изменение в правилах по совместной закупке и установку квот. Журналисты из новостного агентства The Reuters со ссылкой на специалистов в области права указали, что коллективный Брюссель вряд ли сможет отказаться от российских энергоресурсов по причине форс-мажора. Они пояснили, что еще одним методом для стран-членов ЕС станет поэтапный отказ регионального содружества от российского газа с помощью введения санкций на его импорт. Однако такое решение потребует поддержки всех членов ЕС. Аналитики напомнили, что власти из Будапешта не раз публично обещали блокировать рестрикции в отношении российских энергоресурсов.

По данным авторов материала The Reuters, из России в Европу поступает около 19 процентов газа по трубопроводу "Турецкий поток" и через поставки сжиженного природного газа (СПГ). Высокопоставленный чиновник ЕС объяснил иностранному СМИ, что сейчас Еврокомиссия изучает юридические варианты, которые позволят европейским компаниям разрывать контракты на поставку газа из России, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства и не опасаясь введения в их отношении штрафных санкций. Юристы, опрошенные сотрудниками TheReuters, не считают, что вариант с форс-мажорными обстоятельствами сработает так, как надо. Речь идет о том, что прошло уже три года с тех пор, как ЕС пообещал отказаться от импорта российского газа, но в результате ситуация с поставками энергоресурсов кардинально не изменилась. В издании говорится о том, что контракты с "Газпромом" включают условия "бери и плати", которые подразумевают, что покупатели при отказе от поставок все равно должны оплатить до 95 процентов контрактных объемов.

Любое преднамеренное действие, которое предпринял бы ЕС, уже ослабляет действие форс-мажорных обстоятельств. Это противоположно тому, что представляет собой концепция форс-мажора. Агнешка Эсон, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований и независимый юрист в области энергетики со специализацией на контрактах на поставки СПГ

Агнешка Эсон объяснила, что для объявления форс-мажорных обстоятельств поставщик должен нарушить условия заключенного договора, но за три года с начала проведения специальной военной операции на Украине российские поставки продолжались без сбоев. При этом компания-оператор "Газпром" и европейские представительства начали судебные разбирательства о нарушениях условий контрактов и пропущенных платежей на общую сумму около 21 миллиард долларов.

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