Bloomberg: США планируют ввести санкции против России за кибератаки

Ожидается, что США заявят о санкциях 15 апреля.

США собираются выдворить десять российских дипломатов, а также ввести санкции против 12 россиян и 20 российских организаций. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание Bloomberg.

Такой шаг решено предпринять из-за того, что Россия якобы устраивала кибаратаки и вмешивалась в американские выборы. По данным издания, о санкциях может быть объявлено 15 апреля. Сообщается, что США их предпримет в отношении некоторых должностных лиц правительства и разведки РФ.

Напомним, о кибератаке в США стало известно в конце прошлого года. Хакеры проникли через системные дыры в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой являлись государственные ведомства страны.

Ранее посол США в России провел переговоры с помощником Путина.

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