CNN: США изучают влияние будущих антироссийских санкций на конфликт в Донбассе

США опасаются обострения конфликта после введения нового пакета санкций.

Белый дом изучает, как предстоящие санкции в отношении России могут сказаться на украинской ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой эфир телеканала CNN.

Согласно данным администрации президента США, ограничительные меры, которые собираются ввести против РФ, способны повлиять на обострении обстановки на Донбассе.

Представители администрации оценивают, не спровоцируют ли возможные новые санкции и другие шаги с целью наказания РФ новую эскалацию напряженности. из сообщения телеканала CNN

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом закончил обзор действий России на границе с Украиной. Предполагается, что США могут выслать часть российских дипломатов. Однако, по словам пресс-секретаря администрации президента США Джейн Псаки, этого делать не планируется.

Ранее посол России в Австрии заявил о "грязных играх" в Европе на тему поставок "Спутника V".

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