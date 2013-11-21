Дмитрий Любинский раскрыл подробности в поставках вакцины из РФ в Вену.

Посол России в Австрии заявил о "грязных играх" в Европе на тему поставок "Спутника V". Об этом журналистам местного издания Salzburger Nachrichten сообщил Дмитрий Любинский. Дипломат полагает, что вопрос поставок российского препарата для профилактики коронавируса регулярно сопровождают "грязные игры", но несмотря на это, соглашение с Веной практически готово.

Есть проблемы с поставками других вакцин, и мы готовы помочь Австрии. Но вокруг ведутся грязные игры. Речь идет об интересах гигантских фармацевтических концернов. На кону стоят миллиарды и миллиарды. Дмитрий Любинский, посол РФ в Австрии

Дипломат объяснил, что Россия сможет поставить заказчику к концу апреля первые партии вакцины, если в Вене смогут подписать соглашение на следующей неделе. К концу июня число отправленных в страну доз достигнет отметки в один миллион.

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