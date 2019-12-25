Политолог прокомментировал рост тарифов на газ для украинцев.

На Украине рассказали об афере президента Владимира Зеленского. По мнению местного политолога Дмитрия Корнейчука, аферой в стране следует считать продажу населению газа по завышенной стоимости. Такое мнение специалист выразил в эфире телеканала "Первый независимый".

Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался. Дмитрий Корнейчук, украинский политолог

Эксперт напомнил, что себестоимость добычи украинского газа составляет 2,5-3 гривны или 7-8 рублей вместе с включенными налогами. При этом монополисты позволяют себе продавать ресурсы в 2-2,5 раза дороже. Корнейчук полагает, что непосредственную ответственность за такое положение дел должен нести глава государства. Он заметил, что уверен, что Зеленский "не остается в накладе от всех этих схем". Политолог полагает, что в условиях пандемии и кризиса украинских граждан "банально грабят".

Политолог рассказал о подготовке Зеленского к бегству с Украины.

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