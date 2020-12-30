Политолог рассказал о подготовке Зеленского к бегству с Украины

По его мнению, продаже собственного имущества президент упрощает пути для быстрого отступления.

Киевский политолог Дмитрий Корнейчук рассказал о подготовке президента Украины Владимира Зеленского к бегству из страны. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу URKLIFE.TV.

По словам Корнейчука, в нынешнем году украинский лидер продался все свое движимое и недвижимое имущество. Таким образом, по мнению политолога, Зеленский упрощает себе пути для быстрого отступления.

Если вдруг на геополитическом уровне, на уровне Байдена и Путина будет принято решение убирать Зеленского, то наши олигархи не будут его защищать. И тогда Зеленский останется один на один с разъяренной страной. Дмитрий Корнейчук, политолог

Ранее Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда.

Видео: YouTube / URKLIFE.TV