Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда (КС) страны Александра Тупицкого на два месяца. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Решение о временном отстранении было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Оно было посвящено выходу из конституционного кризиса, который сложился на Украине в связи с противостоянием президента и Конституционного суда. Зеленский отметил, что подписал указ в отношении Тупицкого "ради восстановления справедливости".
Глава КС Александр Тупицкий обвиняется в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. Его отстранили от обязанностей на время проведения расследования.
Ранее Зеленский назвал условие своего звонка Путину.
Видео: YouTube / Факти ICTV
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