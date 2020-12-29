Его обвиняют в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда (КС) страны Александра Тупицкого на два месяца. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Решение о временном отстранении было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Оно было посвящено выходу из конституционного кризиса, который сложился на Украине в связи с противостоянием президента и Конституционного суда. Зеленский отметил, что подписал указ в отношении Тупицкого "ради восстановления справедливости".

Глава КС Александр Тупицкий обвиняется в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. Его отстранили от обязанностей на время проведения расследования.

Ранее Зеленский назвал условие своего звонка Путину.

Видео: YouTube / Факти ICTV