Зеленский назвал условие своего звонка Путину

Политик прокомментировал возможность общения с главой РФ тет-а-тет.

Владимир Зеленский назвал условие своего звонка Владимиру Путину. Об этом глава государства заявил в интервью местному изданию "Фокус". Политик уточнил, что на данный момент у него и российского коллеги "нет предмета для разговора".

Если продолжится задержка со встречей советников лидеров стран "нормандской четверки", то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет скорее остановить войну, я должен с ним общаться Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер уточнил, что хотел бы вести переговоры с Путиным напрямую, так как не все вопросы можно обсудить в рамках "нормандского формата". В частности, это касается освобождение заложников в Крыму, а также принадлежность полуострова. По мнению Зеленского, "нормандский саммит" представляет из себя площадку исключительно для обсуждения конфликта на Донбассе.

Зеленский заявил, что Украина не может выйти из минских соглашений по Донбассу.

Фото: YouTube/Владимир Зеленский