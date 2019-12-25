Политик напомнил, что минские соглашения связаны с введением против РФ санкций.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может выйти из минских соглашений по Донбассу. Об этом глава государства сообщил журналиста местного издания "Фокус". Политик уточнил, что Киев не может выйти из соглашений, так как они находятся в связке с антироссийскими санкциями.

Считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел Владимир Зеленский, президент Украины

Глава страны заметил, что Киев продолжает двигаться по пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Сейчас рано говорить о возможном переходе к плану "Б", так как это "больная и тонкая дипломатия".

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины.

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