Зеленский рассказал Макрону о выполнении парижских договоренностей

Владимир Зеленский рассказал Эмманюэлю Макрону о выполнении парижских договоренностей. Сообщение приводится на официальном сайте президента Украины. По данным чиновников, лидер государства заявил французскому политику о том, что Киев выполнил свои обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.
Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", достигнутые в прошлом году в Париже
сообщение администрации президента Украины
Уточняется, что глава Франции пообещал приехать в Киев с официальным рабочим визитом, как только это будет возможным по эпидемиологическим соображениям.
Эксперт: власти Украины пытаются убедить граждан еще подождать вакцину от "правильной" стороны.
Фото: Pixabay.com
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