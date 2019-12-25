Зеленский рассказал Макрону о выполнении парижских договоренностей

Президент Франции пообещал приехать на Украину с визитом.

Владимир Зеленский рассказал Эмманюэлю Макрону о выполнении парижских договоренностей. Сообщение приводится на официальном сайте президента Украины. По данным чиновников, лидер государства заявил французскому политику о том, что Киев выполнил свои обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", достигнутые в прошлом году в Париже сообщение администрации президента Украины

Уточняется, что глава Франции пообещал приехать в Киев с официальным рабочим визитом, как только это будет возможным по эпидемиологическим соображениям.

Эксперт: власти Украины пытаются убедить граждан еще подождать вакцину от "правильной" стороны.

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