Сергей Лавров объяснил, что Москва считает данный формат переговоров устаревшим.

Россия отказалась участвовать во встрече "Большой семерки". Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник объяснил, что международный формат G8 с участием Москвы не состоится, так как дипломаты и Кремль находят его устаревшим. При этом спикер уверяет, что сомнения остальных участников форума по поводу того, следует ли приглашать РФ к мероприятию - не больше, чем пропаганда.

Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмерки" уже не будет, это вчерашний день. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что в июле прошлого года пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков также говорил, что Россия не стремится вернуться в переговоры по G7. Чиновник полагает, что Кремль удовлетворен работой в рамках саммита "большой двадцатки", так как это более современный формат лучше отвечает мировым реалиям.

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Видео: МИД России