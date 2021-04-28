Россия отказалась участвовать во встрече "Большой семерки". Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник объяснил, что международный формат G8 с участием Москвы не состоится, так как дипломаты и Кремль находят его устаревшим. При этом спикер уверяет, что сомнения остальных участников форума по поводу того, следует ли приглашать РФ к мероприятию - не больше, чем пропаганда.
Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмерки" уже не будет, это вчерашний день.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что в июле прошлого года пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков также говорил, что Россия не стремится вернуться в переговоры по G7. Чиновник полагает, что Кремль удовлетворен работой в рамках саммита "большой двадцатки", так как это более современный формат лучше отвечает мировым реалиям.
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Видео: МИД России
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